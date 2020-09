Watch also in iWant or TFC.tv

Lumabas na magkaiba ang komputasyon ng Bureau of Corrections at ng Olongapo City RTC hinggil sa panahon na naisilbi na ni US Marine Lance Cpl. Joseph Scott Pemberton sa kulungan dahil sa pagpatay sa transgender Pinay Jennifer Laude. Ayon sa BuCor, kulang pa nang 10 buwan ang pagkakakulong ni Pemberton at hindi pa dapat bigyan ng good conduct time allowance credits. Nagpa-Patrol, Mike Navallo. TV Patrol, Biyernes, 04 Setyembre 2020