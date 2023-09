Mga naghain ng COC sa BSKE 2023, umabot na sa 1.3 milyon

Watch more on iWantTFC

Umabot na sa 1.3 milyon ang naghain ng Certificate of Candidacy (COC) para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections (BSKE). Muli namang nagpaalala ang Comelec sa mga kandidato na alisin ang mga nakasabit na tarpaulin at maging ang mga social media post para hindi makasuhan. Nagpa-Patrol, Robert Mano. TV Patrol, Linggo, 3 Setyembre 2023.