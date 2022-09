Watch more News on iWantTFC

Ramdam ang malakas na hangin at hampas ng alon sa bayan ng Basco, Batanes dahil sa Bagyong Henry, base sa mga video na ibinahagi ng lokal na gobyerno ng probinsya nitong Sabado ng umaga.

Ramdam ang hangin sa lugar kung saan nakatayo ang pamosong Basco Lighthouse.

Humahampas na rin ang mga alon sa Basco Seaport.

Sa video naman ni Steve Villa, makikita ang malalaking alon na humahampas sa Port Valanga sa Brgy. San Rafael, bayan ng Itbayat, Batanes Sabado ng umaga.

Base sa 5 a.m. weather bulletin ng PAGASA, nasa 360 kilometers east northeast ng Itbayat, Batanes ang mata ng bagyo. Mayroon itong maximum sustained winds na 150 kilometers per hour (kph) malapit sa mata at may bugso na hanggang 185 kph.

Kasalukuyang Signal No. 2 sa Batanes.

– May ulat ni Harris Julio