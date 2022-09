DOH: Peligroso ang pag-alis ng mask mandate ng LGUs

Watch more News on iWantTFC

Naniniwala ang Department of Health na hindi makabubuti sa bansa kung tatanggalin na ng mga lokal na pamahalaan ang mandatory face mask policy, gaya ng ginawa ng Cebu City. Ayon sa Department of the Interior and Local Government, may hindi pagkakaunawaan sa naging pag-uusap tungkol sa nasabing polisiya. Nagpa-Patrol, Raphael Bosano. TV Patrol, Sabado, 3 Setyembre 2022.