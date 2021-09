Mga Pinoy sa New York, ligtas sa pananalasa ng Ida

Watch more on iWantTFC

MANILA – Nasa maayos na kalagayan ang mga Pilipino sa New York sa kabila ng pananalasa ng bagyong Ida doon, ayon sa isang opisyal.

“So far okay naman yung ating mga kababayan dito although a number of them had experienced yung flash floods kagabi, at nakatanggap rin kami ng mga ulat ilan sa ating mga kababayan, nagkaroon ng damage sa kanilang mga tahanan at sasakyan,” ani Consul General Elmer Cato ng konsulado ng Pilipinas sa New York.



Ani Cato, biglaan ang naging pagbuhos ng ulan sa kanilang lugar.

A tow truck clears a car abandoned on the Major Deegan Expressway after the remnants of Tropical Storm Ida brought drenching rain, flash floods and tornadoes to parts of the northern mid-Atlantic, in the Bronx borough of New York City, U.S., September 2, 2021. Caitlin Ochs, Reuters

“Parang yung nakikita naman kagabi at kaninang umaga, sabi ko ay parang sa Pilipinas ko lang nakikita ‘tong ganitong klase ng baha.”

“Hindi mo ma-imagine na mangyayari to sa New York, dito sa US kung saan pati yung subway station, pinasukan ng tubig at binaha,” ani Cato sa isang panayam sa DZMM.

Hindi bababa sa walo ang nasawi sa New York City sa pananalasa ng Ida.

Ani Cato, hindi naman nagkulang ang mga otoridad sa Estados Unidos sa pagpapaalaala sa publiko na manatiling ligtas.

“Kagabi may mga alerts naman yung mga authorities na pumapasok sa mga cellphone yung emergency alerts. So may flashflood alerts…dahil sanay na tayo diyan, siguro marami sa atin did not really expect that kind of flooding,” paliwanag niya.

Mananatiling nakabantay ang tanggapan ni Cato sakaling may maiulat na Pilipino nangangailangn ng tulong sa gitna ng baha.

--TELERADYO, 3 September 2021