MAYNILA – Isang lalaki ang inaresto matapos umano niya tangkain manguha ng bata sa Quezon City.

Akala ng pamilya ng biktima sa Brgy. Bagbag tuluyan nang mawawala sa kanila ang 5-anyos na miyembro ng kanilang pamilya matapos na tangkain itong isama ng suspek.

Sa report ng QCPD, nasa labas ng paaralan ang bata at nang magtanong ang guro kung sino ang sundo nito, nagpakilalang ama ang suspek.

Kinarga umano ng suspek ang bata dahilan para magwala ang menor de edad.

Dito na nagtaka ang guro at mga magulang at kinuwestyon ang lalaki. Dahil sa komosyon, agad umalis ang lalaki na agad ding nadakip ng mga rumespondeng barangay.

Itinanggi ng suspek ang krimen at sinabing nagbibiro lang umano siya. Pero ang mismong magulang at iba pang na nakakita sa pangyayari, ang suspek ang itinuturong muntik kumuha sa bata.

Ayon kay Pol. Lt. Col. Von June Nuyda, station commander ng QCPD 4, may dati nang kaso ng child abuse at ilegal na droga ang suspek. Ayon naman sa pamilya ng suspek, may depression ito.

Nagbigay ng payo si Nuyda sa mga magulang ng mga bata na pumapasok sa paaralan.

Laking pasalamat ng pamilya ng biktima sa mga taong tumulong para maiwasang mapahamak ang bata, at pasalamat din sila sa agarang pagresponde ng awtoridad.—Ulat ni Jeff Caparas, ABS-CBN News