Posibleng tuluyang magsara ang IBC Channel 13 sa Enero dahil hindi ito binigyan ng pondo para sa susunod na taon. Samantala, lusot na sa House Committee on Appropriations ang halos P9 bilyong budget ng Office of the President sa 2023. Nagpa-Patrol, RG Cruz. TV Patrol, Biyernes, 2 Setyembre 2022.