MAYNILA— Kailangang humarap at magpaliwanag sa Senado si dating presidential economic adviser Michael Yang at ang mga opisyal ng Pharmally, na ginawaran ng gobyerno ng bilyon-bilyong halaga ng kontrata para sa umano'y overpriced na COVID-19 supplies.

Ayon kay Sen. Risa Hontiveros, tuloy ang Senate Blue Ribbon Committee investigation ukol sa umano'y maanomalyang pagbili ng mga samu't saring pandemic supplies.

"Unang-una, bakit nakikipagnegosyo ang ating bansa sa mga taong ito na may warrants of arrest pa nga sa ibang bansa?" aniya sa panayam sa Teleradyo Huwebes.

"Kumbaga there's more to this story kesa sa gustong ipapaniwala ng ating Presidente. May warrant of arrest eh."

Nitong Miyerkoles, ibinunyag ni Hontiveros na wanted sa Taiwan ang chairman ng Pharmally International Holdings na si Huang Wen Lie o Tony Huang dahil umano sa pandaraya, pagmamanipula ng stocks, at pandarambong.

Ang anak ni Lie na si Huang Tzu Yen na incorporator o stockholder naman ng Pharmally Pharmaceutical Corp at Pharmally Biological Inc ay wanted din umano dahil sa stock manipulation.

Sa nakuhang impormasyon ni Hontiveros, lumabas din ang mga pangalang Rose Lin at Gerald Cruz bilang incorporators ng Pharmally Group of Companies at Full Win.

Sa Full Win Philippines, nakaupong chairman si Michael Yang na kaibigan at dating economic adviser ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Sa panayam sa Teleradyo, sinabi ni Hontiveros na ang latest purchase order ng pamahalaan sa Pharmally ay noong Hunyo 2021.

"So, kumbaga nagpatuloy 'yung business relationship kahit na nga may warrant at tinatakasan ito, kumbaga mga pugante sila," aniya.

Malabo rin umano na hindi alam ng pamahalaan ang background ng ilang opisyal ng Pharmally.

"'Di ba napaka-law enforcement conscious ng administrasyon ni Presidente at mismo ang PS-DBM (Procurement Service-Department of Budget and Management), napakalaking... hindi nila inalam o baka alam nila dinedma nila," aniya.