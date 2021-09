Mga ospital sa Santa Rosa punuan sa COVID-19 patients

Watch more on iWantTFC

MAYNILA—Puno na ng mga pasyente ang mga ospital sa Santa Rosa, Laguna dahil sa pagsipa ng kaso ng COVID-19.

"Since 2 weeks ago pa, marami na ring hindi tumatanggap na hospitals," ani Santa Rosa Mayor Arlene Arcillas sa panayam sa Teleradyo Huwebes.

Ayon sa alkalde, nagkukulang din ng tauhan ang mga ospital matapos magkasakit ang ilang health-care workers.

"Maraming nagpa-positive na doctors at nurses kaya kulang ng tao," aniya.

Dahil punuan ang mga ospital, nilalagay muna sa home care ang mga COVID-19 patient habang naghihintay nang malilipatan.

"Most of the patients hindi naman severe talaga, naka-home care po," ani Arcillas.

Base sa pinakahuling tala, may 934 active cases ng COVID-19 ang Santa Rosa. Samantala, nasa 9,506 na pasyente sa siyudad ang gumaling at 281 naman ang namatay sa sakit.