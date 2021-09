Watch more on iWantTFC

MANILA – Nananawagan ang alkalde ng Bacoor, Cavite sa Office of Civil Defense (OCD) na aprubahan ang pondo para sa pagbubukas ng dalawang quarantine facilities sa lungsod.

Ayon kay Mayor Lani Mercado-Revilla, tila natatakot umano ang pamunuan ang OCD na maglabas ng pondo sa gitna ng isyu ng paninita ng Commission of Audit (COA) sa paggastos ng iba’t ibang ahensya ng gobyerno.

"Unfortunately dahil sa nangyayari pong mga pag-imbestiga, pagsusumite ng COA ng mga reports, tila natatakot ngayon ang Office of Civil Defense na maglaan ng pondo, kung may pondo nga, pero natatakot maaprubahan."

“So ikinalulungkot ko pong ibalita as of last night kausap ko pa nga po si Secretary (Carlito) Galvezhumingi po siya ng paumanhin kasi meron pong a certain OCD administrator na si Mr. (Ricardo) Jalad na siyang nagpipigil o siyang hindi nag-aapruba.”

Ani Revilla, ginagawa ng lokal na pamahalaan ang lahat para matulungun ang mga taga-Bacoor, ngunit ubos na ang kanilang pondo.

"Pag ito ay hindi tinutukan ng OCD, at hindi natutulungan kami ng national government, hindi na talaga kakayanin ng lokal na pondo ang pagbubukas ng mga isolation facilities.”

“Ang banggit po sa akin kagabi ay una, hindi daw nila maaprubahan dahil wala pang availability of funds, wala pang approval from OCD administrator, at nung tinanong kung bakit merong reservations ay natatakot daw po sa COA,” paliwanag niya.

Ani Revilla, mapipilitan silang ipagpaliban ang pagbubukas ng dalawang isolation facility na bubuksan sana nila ngayong buwan kung walang dumating na pondo.

“We will be forced to close the two facilities at matitira na lamang po ang isang pasilidad para sa amin na nake-cater lang po ay umaabot sa 77 patients. Pag hindi nabuksan ang 2 facilities na nire-request naming sa national government, halos 200 kuwarto po dapat na siyang makakatulong nang malaki sa amin pong mga kababayan.”

Nananawagan si Revilla kay Jalad na magkaroon ng konsiderasyon para sa mga taga-Bacoor.

“This is a state of emergency already. Hindi lang po gawa-gawa itong mga numero ng taong nagkakasakit sa aming lungsod. Punuan talaga ang ospital, pati ang crematoriums po namin ay sagad-sagaran na rin,” paliwanag niya.

May 2,524 aktibong kaso ng COVID-19 ngayon sa Bacoor. Ani Revilla, mataas ang bilang ng mga kaso ng Delta variant sa lungsod.

“This is far more worse than what has happened nitong Abril at Mayo kung saan po nagkaroon ng surge,” aniya.

--DZMM, 2 September 2021