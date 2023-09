Watch more on iWantTFC

Ikinatuwa ng ilang grupo na ipinagpaliban ang pagpapatupad ng revised guidelines para sa mga Pinoy na aalis ng bansa. Pero may mga nananawagan naman na tuluyan nang ibasura ang mga paghihigpit sa pagbiyahe at sa halip ay tutukan ang mga illegal trafficker at ang kanilang mga kasabwat. Nagpa-Patrol, Mike Navallo. TV Patrol, Biyernes, 1 Setyembre 2023