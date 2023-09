Watch more on iWantTFC

Wala na bang solusyon ang baha sa Maynila?

Ayon kay Loreta Malaluan, regional director ng Department of Public Works and Highways-National Capital Region, may 3 dahilan kung bakit parating baha sa iba't ibang lugar sa Maynila.

"Ang problema po kasi ay may mga basura na nag-accumulate. Ang atin pong mga waterways ay napupuno ng basura kaya hindi nagiging efficient ang ating mga pumping station," aniya.

Ani Malaluan, bumaba na ang baha sa Metro Manila lampas alas dose ng tanghali nitong Huwebes pero tumaas ulit noong bumuhos ang ulan.

"Hindi natin maiwasan ang pagbaha sa Metro Manila dahil sa insufficient drainage system at karamihan ng ating mga daan ay kongkreto na kaya wala ng paglalagyan ng tubig para masipsip ng lupa, kaya lahat ng tubig ay pupunta doon sa ating drainage na nagkakaroon naman ng pagbabara."

"'Yung ating mga pumping station ay hindi na ma-maximize ng husto dahil sa mga basura."