Halos magpantay na ang porsiyento ng bakunado at hindi bakunadong may severe na infection ng COVID-19 ayon sa Department of Health. Ayon kay DOH officer-in-charge Maria Rosario Vergeire, kahit mga bakunado, nakikitaan na ng severe infection. Nagpa-Patrol, Raphael Bosano. TV Patrol, Huwebes, 1 Setyembre 2022.