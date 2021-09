Watch more on iWantTFC

Nagsimula na ang bentahan ng parol sa Pampanga, ang tinaguriang Christmas Capital of the Philippines sa pagpasok ng "Ber" months.

Nagsimula nang i-display ng mga gumagawa ng parol ang kanilang mga tinda, na may iba't ibang laki at disenyo. May mga parol na may disenyong tala, poinsettia, mga reindeer at iba pa.

Karamihan sa mga parol ay ginamitan na ng LED lights, na mas matibay at mas matipid sa konsumo sa kuryente.

Ngunit kumpara sa mga nagdaang taon, matamlay pa ang bentahan ng mga parol ngayon. Apektado na rin ng pandemya ang lantern industry sa Pampanga.

Ayon sa lantern maker na si Archie Desacido, nasa 40 porsyento ang ibinaba ng kanilang benta dahil sa pandemya.

Gayunpaman, hindi pa rin umano kumpleto ang Pasko kung walang mga parol, na mabibili mula P1,000 pataas depende sa disenyo at laki.

"Mawala din yung ano natin yung pandemic para sa Christmas, para masaya ang lahat, para maramdaman pa natin kahit may pandemic na may Pasko talaga," aniya.

Ipinagmamali ng Pampanga ang industriya ng paggawa ng parol na pinaniniwalaang nagsimula noon pang 1908. Ginawa ito ni Francisco Estanislao gamit ang kawayan at makukulay na papel de Hapon.

Ang mga parol, salamin ng katatagan ng mga Filipino. Nakaranas man ng dilim, muling sisigla at magniningning, para maiparamdam ang saya sa gitna man ng umiiral na pandemya.

- Ulat ni Gracie Rutao