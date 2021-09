MAYNILA - Naaktuhang kulang sa papeles o sobra sa pasahero ang 4 na sasakyang inarkila bilang shuttle service sa 2 pangunahing kalsada sa Laguna Martes.

Huli rin bilang kolorum ang isang van dahil sa umano'y "ulo-ulo" na pagsingil nito.

5 illegal shuttle services & carpooling van were apprehended by enforcers conducting an anti-‘colorum’ operation at the Eton & Mamplasan Exits in Laguna on Tuesday morning.



📸:i-ACT pic.twitter.com/ndbPuQbMIt