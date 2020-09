'Hindi pinakinggan ang panawagan': Unyon may agam-agam sa itinalagang pangulo ng PhilHealth

Watch also in iWant or TFC.tv

MANILA - Bahagyang nadismaya ang unyon ng manggagawa ng PhilHealth sa pagtalaga sa bagong PhilHealth chief na si Dante Gierran.

Ayon kay Fe Francisco, pinuno ng Philhealth WHITE, tila hindi raw pinakinggan ang kanilang panawagan na magtalaga si Pangulong Rodrigo Duterte ng eksperto sa public health o finance, gaya ng nakasaad sa batas.

Nasa batas aniya dapat na may 7 taong karanasan sa public health at financial health economics ang itatalagang pinuno.

"Medyo dismayado kami, disappointed kasi hindi pinakinggan ang aming panawagan na magtalaga si President Duterte ng isang expert, financial expert na mamuno sa PhilHealth. Nasa batas naman po na may 7 years experience in the field of public health, finance health economics or the combination of any of these expertise," ani Francisco sa panayam sa Teleradyo.

Lunes ng gabi nang ianunsiyo ng gobyerno na itatalaga si dating National Bureau of Investigation chief Dante Gierran bilang pinuno ng PhilHealth.

Si Gierran, na isang certified public accountant at abogado, ang humalili kay Ricardo Morales, na nagbitiw sa puwesto dahil sa kaniyang kalusugan.

Naging mainit ang mata ng mga kritiko kay Morales sa mga umano ay katiwalian sa PhilHealth tulad ng overpricing ng mga equipment, kuwestiyonableng interim reimbursement mechanism ng mga ospital at iba pa.

Sa kabila nito, ayon kay Francisco ay makikipagtulungan naman daw sila kay Gierran oras na magsimula na ito sa kaniyang panunungkulan.

"With due respect to the new President Gierran, this is nothing personal. I don't know if he's familiar with the industry. But we hope, kami naman ay willing makipagtulungan, dapat lang makipagtulungan sa kanya alang-alang sa higit 100 milyong Pilipinong miyembro ng Philhealth lalo na sa panahon ng pandemy, kailangang-kailangan ang Philhealth," ani Francisco.