Ano ang sakop ng TRO sa no-contact apprehension?

Watch more News on iWantTFC

Sakop din ng temporary restraining order (TRO) sa pagpapatupad ng no- contact apprehension policy ang pagpataw ng multa at pagkolekta nito. Ikinatuwa ito ng mga petitioner ng kaso at ilang motorista. Nagpa-Patrol, Mike Navallo. TV Patrol, Miyerkoles, 31 Agosto 2022.