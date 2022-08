22 huli sa isang bagsakang operasyon ng PNP sa Pasig

Watch more News on iWantTFC

MAYNILA—Nasa 22 residente ng Pasig City ang dinala sa custodial facility ng Pasig PNP kaugnay ng isinagawang "one time, big time" operation.

Nationwide ang operasyong ito na ang target, mahanap ang mga residente na may mga warrant of arrest.

Sa Pasig, nasa 709 na warrant of arrest ang tinrabaho ng PNP na nagsasimula hatinggabi noong Lunes at natapos Martes ng hatinggabi.

Ayon sa PNP, iba-ibang offense ang nilabag ng mga inaresto, at karamihan sa mga ito ay city ordinance.

Hindi alam ng mga ito na itinuloy pala ng city ordinance and enforcement division ang kanilang kaso.

Isa sa mga inaresto ang isang 19-anyos pa lamang nang matiketan dahil sa paglabag sa no smoking ordinance ng lungsod. Hindi niya ito naiayos sa lungsod, kaya nabigla siya ngayong 22 years old na siya na may warrant of arrest pala siya.

May isa ring 2002 pa naireklamo matapos makabangga ng sasakyan.

Hindi rin niya naayos ito at itinuloy pala ang kaso at ngayon din natanggap ang warrant.

Sa ilang mga warrant of arrest na ipinalabas, nasa 254 na na-isyuhan na ng barangay certification ng punong-barangay dahil hindi na sila makita sa address nito.

Ang iba naman, na-lift na ang warrant of arrest. Ang iba nakapagpiyansa na, at ang iba patay na, base sa iprenesentang birth certificate ng mga kamag-anak.

Nilinaw ng PNP ngayon lang naipalabas ang mga warrant na ito dahil na rin sa dami ng mga tinatrabaho ng PNP.—Ulat ni Jose Carretero, ABS-CBN News