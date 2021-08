Watch more on iWantTFC

MANILA -- Halos tapos na ang pagtuturok ng unang dose ng bakuna kontra-COVID sa Lungsod ng Maynila.

Ayon sa Manila Public Information Office, kung pagbabasehan ang datos ng Department of Health (OH) sa populasyon, 92 porsiyento na ang nabakunahan ng unang dose sa mga residenteng pwedeng bakunahan.

Nasa 56% naman ang fully vaccinated na sa Maynila base sa datos ng DOH. Sa kabuuan, halos dalawang milyong doses na ang naturok ng Manila LGU.

Nitong Lunes, may higit 33,000 doses ang nakalaan sa higit 20 vaccination site, kabilang na ang drive thru vaccination. Pero nasa 9,000 lang ang nagpabakuna.



Ayon kay Dr. Arnold Pangan, Manila City Health Officer, mas konti na ang pumupunta sa mga bakunahan dahil marami na ang nabakunahan, at yung iba naman ay naghihintay pa ng bakuna na gusto nila.

Dagdag pa niya, lahat ng mga Pilipino, kahit hindi taga-Maynila, ay pwede magpabakuna sa kanila basta nakarehistro online at may QR code.

Ngayong araw, may higit 33,000 doses ulit ang available sa mga vaccination site sa Maynila.

Sa Isabelo Delos Reyes Elementary School, hindi pa mahaba ang pila sa bakunahan ngayong umaga.

Tinuloy na rin ng lokal na pamahalaan ng Maynila ang no walk-in policy sa mga vaccination site sa paaralan, pero pinapayagan ang walk-in sa bakunahan sa mga mall.

--DZMM, 31 August 2021