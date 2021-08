MANILA--Mahigit 88 porsyento nang puno ang mga kama sa apat na isolation facilities ng Pasay City para sa mga kaso ng COVID-19.

Over 88% of Pasay City’s 4 COVID-19 isolation facilities are occupied (268 out of 302) as of August 30, according to the city health office. pic.twitter.com/DxSBHi5oyg