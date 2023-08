Watch more on iWantTFC

Hindi nakaporma ang Makabayan bloc nang subukan nilang gisahin ang Office of the Vice President tungkol sa confidential funds ng tanggapan noong 2022. Iginiit naman ang Department of Education na kulang ang binigay na budget sa kanila para tugunan ang mga problema sa edukasyon. Nagpa-Patrol, RG Cruz. TV Patrol, Miyerkoles, 30 Agosto 2023