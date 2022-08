Watch more News on iWantTFC

MAYNILA—Nakaranas ng katamtaman hanggang malakas na buhos ng ulan ang ilang bahagi ng Metro Manila, Lunes ng gabi.

Binaha ang ilang kalsada sa Rizal at Valenzuela City, Martes ng madaling araw.

Umabot hanggang gutter ang pagbaha sa bahagi ng G. Lazaro at Karuhatan Dalandanan sa Valenzuela. Mas malalim naman ang naipong tubig sa bahagi ng Navarette St. at Urrutia St. sa Arkong Bato sa lungsod, habang may baha rin sa ilang bahagi ng MH Del Pilar St., na isa sa pangunahing kalsada na nagdudugtong sa Malabon City at Valenzuela.

Nadaraanan naman ng mga sasakyan ang mga nabanggit na lugar pero nagkaroon ng kaunting pagbigat sa daloy ng trapiko sa Dalandanan bago mag-hatinggabi kanina. Humupa na ang baha sa malaking bahagi ng lungsod.

Nagkaroon rin ng lagpas gutter na pagbaha sa bahagi ng Ortigas Ave. Ext. at bayan ng Cainta, Rizal pero humupa na ito.

Paalala ng health officials, iwasan ang paglusong sa baha o kaya'y ugaliing magsuot ng bota para hindi makakuha ng mga sakit kagaya ng leptospirosis.—Ulat ni Lyza Aquino, ABS-CBN News