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Task group binuo para imbestigahan ang pagpatay sa Albay barangay chairman

ABS-CBN News

Posted at Aug 29 2023 10:22 PM

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Patay sa pamamaril ang isang barangay chairman matapos maghain ng certificate of candidacy sa Libon, Albay. Bumuo na ng special task group ang pulisya para imbestigahan ang krimen. Nagpa-Patrol, Willard Cheng. TV Patrol, Martes, 29 Agosto 2023

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