Nasamsam ng mga awtoridad ang ilang hinihinalang "black cocaine" na nakatago sa mga lalagyan ng cookies, matapos salakayin ang laboratoryo sa loob isang apartment unit sa Dasmariñas, Cavite.

Bukod sa mga kemikal na ginagamit sa paggawa ng iligal na droga, nadiskubre rin ng mga awtoridad ang ilang baking equipment na hinihinalang ginagamit ring kasangkapan.

Ayon sa National Bureau of Investigation, sa naturang lugar nanggaling ang naharang na shipment ng mga biskwit at tsokolate sa Parañaque kung saan may halong droga ang pagkain.

—Ulat ni Niko Baua, ABS-CBN News