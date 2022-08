P100,000 alok sa makakapagturo sa bumaril sa enforcer sa Cavite

Watch more News on iWantTFC

MANILA -- P100,000 ang inilaan ng lokal na pamahalaan ng Dasmarinas, Cavite at ni Cavite Congressman Elpidio "Pidi" Barzaga sa makakapagturo sa lalaki na bumaril sa isang traffic enforcer ng lungsod nitong Sabado ng hapon.

Sa Facebook post ni Barzaga, sinabi niyang magbibigay siya at si Mayor Jenny Barzaga--ang kanyang misis at alkalde ng lungsod ng Dasmarinas--ng pabuya sa makakatulong para mahuli ang 'di pa nakikilalang may kagagawan sa pamamaril.

Bandang 3:46 p.m. nitong Agosto 27 nang barilin ang traffic enforcer na si Edgar Quiroga sa isang gasolinahan sa Barangay Langkaan 1.

Kausap umano ng biktima ang kapwa nito traffic enforcer na naka-off duty nang lapitan ito ng lalaki at bigla na lamang binaril.

Ayon kay Dasmarinas Cavite Chief of Police Lt. Col. Juan Oruga, agad na tumakas ang suspek matapos ang pamamaril.

Tinamaan ng bala sa may punong tenga at tagiliran ang biktima na agad naman isinugod na ospital.

Pinag-aaralan ngayon ng mga pulis ang posibleng rason sa pamamaril. Posible aniya itong may kauganayan sa kanyang trabaho bilang traffic enforcer.

"Medyo mahigpit lamang siya sa pagimplementa ng kanyang trabaho , medyo istrikto siya sa paniniket," ayon kay Oruga.

Tumanggi nang magbigay ng pahayag ang pamilya ng biktima.

Nasa stable na kondisyon naman daw ito at nagpapagaling na sa ospital.

Sa ngayon, isa sa mga tinututukan ng PNP ang CCTV footage na kanilang nakuha sa pinangyarihan ng krimen at sa mga karatig lugar na dinaanan ng may kagagawan sa pamamaril.

--TeleRadyo, 29 August 2022