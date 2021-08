Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Patuloy ang pangamba ng ilang mangingisdang Pilipino na lumaot sa West Philippine Sea para sa kanilang hanapbuhay dahil sa kawalan ng katiyakan sa kanilang kaligtasan doon, sabi ng isang grupo ngayong Linggo.

Ayon kay Pablo Rosales, pangulo ng Pagkakaisa ng mga Samahan ng Mangingisda (PANGISDA) at isang mangingisda mula Bataan, "matindi pa ang takot ngayon ng mga mangingisda na pumunta dahil wala pang tiyak na garantiya ng kanilang kaligtasan."

Takot raw silang mangyari sa kanila ang pagbangga ng Chinese vessel sa isang bangka mula Mindoro noong 2019, at iba pang uri ng harassment.

Sa panayam sa TeleRadyo, sinabi ni Rosales na nasa kalahati ang naipagkakait sa kanilang dating nakukuha at kinikita nung dekada '80 at '90, kung ikukumpara nitong mga nagdaang taon kung kailan agresibo na ang Tsina sa West Philippine Sea.

Apektado, aniya, ang may 3,000 mangingisda mula Pangasinan, Zambales at Bataan, kasama ang kanilang mga pamilya, at ang mga Pilipino ring kumukonsumo ng kanilang nakukuhang isda.

Kuwento ni Rosales, noong malaya pa silang nakakapangisda sa West Philippine Sea, nakakahuha sila ng malalaki at magagandang klaseng isda tulad ng tuna, talakitok, malasugi at lapu-lapu. Katumbas nito ang malaking kita noon para sa kanilang pamilya.

"Iba ngayon dahil una, takot ka dahil doon sa kawalan ng assurance na makapangisda ka nang malaya dahil sa presensya ng mga barko ng mga dayuhan, halimbawa barkong pangisda ng Tsina... At siyempre, nakatanim sa amin yung takot sa kanilang mga ginawa na binobomba yung mga mangingisdang tinataboy, binabangga, tapos inaakyat... halos pinipirata ang huli," sabi niya.

Sa ngayon, sa "municipal waters" na lang umano na nangingisda ang kanilang mga kasamahan. Pero, dahil "depleted" na at "masyadong exploited" na ito, "wala na ring halos kabuhayan" ang mga mangingisdang Pilipino.

Ang iba naman ay pumasok na lang sa ibang trabaho, tulad ng sa konstruksyon.

"Hinihikayat namin ang mga mangingisda na tumindig para sa ating mga batayang karapatan sa pangisdaan," ani Rosales.