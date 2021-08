Watch more on iWantTFC

May mga lokal na pamahalaan na kulang pa rin ang supply ng first dose ng bakuna sa COVID-19. Muli namang iginiit ng Department of Health at National Task Force Against COVID-19 na epektibo ang lahat ng bakuna. Nagpa-Patrol, Raya Capulong. TV Patrol, Linggo, 29 Agosto 2021