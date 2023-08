Filing ng kandidatura sa barangay, SK nagsimula na

Watch more on iWantTFC

Umarangkada na ang unang araw ng paghahain ng certificate of candidacy para sa mga tatakbo sa barangay at Sangguniang Kabataan elections sa Oktubre. Nagsimula na ring ipatupad ang gun ban. Ayon sa Comelec at Philippine National Police, matiwasay ang simula ng election period. Nagpa-Patrol, Victoria Tulad. TV Patrol, Lunes, 28 Agosto 2023.