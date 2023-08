COC filing sa Maynila para sa BSKE 2023, dinagsa

Watch more on iWantTFC

Siksikan, tulakan at nagkalituhan sa pila ang mga maghahain ng certificate of candidacy (COC) sa Maynila para sa barangay at Sangguniang Kabataan elections. Kaya naman tanghali pa lang, ipinahinto na ng Comelec Manila ang pagtanggap ng mga COC ngayong araw. Nagpa-Patrol, Niko Baua. TV Patrol, Lunes, 28 Agosto 2023.