Patuloy pa ring nananawagan ang mga botante at ilang grupo na palawigin pa ng Commission on Elections ang deadline ng pagrehistro ng mga bagong botante sapagkat mapapaso na ito sa Setyembre 30. May mga humihiling naman na payagan ang pagpapatuloy ng voter registration sa mga lugar na MECQ, gaya ng Metro Manila. Nagpa-Patrol, Ina Reformina. TV Patrol, Sabado, 28 Agosto 2021.