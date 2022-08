Watch more News on iWantTFC

Matapos umarangkada ang unang linggo ng balik-eskuwela, naging problema ang pagpapatupad ng physical distancing at iba pang health protocols. Puna ng grupo ng mga guro at magulang, hindi ito napaghandaan ng Department of Education. Nagpa-Patrol, Johnson Manabat. TV Patrol, Sabado, 27 Agosto 2022.