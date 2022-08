Watch more News on iWantTFC

Mas maayos na ang pamamahagi ng educational cash aid ng Department of Social Welfare and Development kumpara sa nangyayaring gulo sa iba't ibang opisina ng ahensiya noong nakaraang Sabado. Pero may ilang nag-walk in na katuwiran na wala silang cellphone at internet access kaya hindi umano maka-register bago kumuha ng ayuda. Nagpa-Patrol, Jeffrey Hernaez. TV Patrol, Sabado, 27 Agosto 2022.