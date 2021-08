Watch more on iWantTFC



Nabusisi nang husto sa Senado ang bilyon-bilyong pisong halaga ng mga kontrata para sa face mask, face shield at iba pang personal protective equipment noong 2020 sa ilang kompanya na may kuwestiyonable umanong background. Nadiin din ang dating opisyal ng Procurement Service ng Department of Budget and Management na humawak sa mga transaksiyong ito. Nagpa-Patrol, Sherrie Ann Torres. TV Patrol, Biyernes, 27 Agosto 2021