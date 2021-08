Watch more on iWantTFC

MAYNILA— Umaapela sa national government ang alkalde ng Boac sa Marinduque na mabigyan sila ng antigen test kits at oxygen tanks sa harap ng patuloy na tumataas na kaso ng COVID-19 sa kanilang bayan.

Sa panayam ng ABS-CBN News kay Mayor Armi Carrion, sinabi niya na kailangan nilang makapagsagawa ng antigen tests pero hindi sapat ang kanilang pondo, at kailangan din ng oxygen tanks at oxygen concentrator.



"Wala pa kaming pang test talaga dito sa aming lalalwigan, siyempre we are thinking of it na meron na rin sa amin dito na Delta, that's why medyo talagang nakakabahala," sabi ni Carrion.

Posible aniyang may Delta variant na sa Boac dahil sa pagdami ng kaso ng COVID-19 lalo't may naitala nang kaso ng mas nakahahawang variant sa kalapit-bayan nila.

Puno na ang nag-iisang isolation facility ng bayan ng Boac na kaya lang mag-accommodate ng 10 pasyente. Dahil dito, gagawin na rin na isolation facility ang eskuwelahan doon na kaya namang pagdalhan sa 40 pasyente.

Nag-iisa lamang ang doktor sa bayan ng Boac kaya problema ang pagdami ng tinatamaan ng COVID-19 na ngayon ay may 58 aktibong kaso na.

Maging ang Marinduque Provincial Hospital na nasa bayan ng Boac ay puno na rin ng mga pasyente.

- TeleRadyo 27 Agosto 2021