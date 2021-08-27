ALAMIN: Bakit COA ang dapat bumusisi sa mga gastos ng pamahalaan
ABS-CBN News
Posted at Aug 27 2021 08:00 PM
PatrolPh, Tagalog news, balita, TV Patrol
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