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ALAMIN: Bakit COA ang dapat bumusisi sa mga gastos ng pamahalaan

ABS-CBN News

Posted at Aug 27 2021 08:00 PM

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Pumalag ang ilang eksperto sa pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na siya na lang ang gagampan sa trabaho ng Commission on Audit (COA) kapag nanalo siyang vice president sa halalan sa 2022. Giit nila, may dahilan kung bakit COA lang ang may kapangyarihang magbusisi sa mga ahensiya ng pamahalaan. Nagpa-Patrol, Adrian Ayalin. TV Patrol, Biyernes, 27 Agosto 2021

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