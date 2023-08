Watch more on iWantTFC

Pormal nang sinampahan ng kasong murder at iba pang kaso si dating Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr. kaugnay sa pagpaslang kay dating Negros Oriental Governor Roel Degamo. Ayon sa Department of Justice, posibleng ilabas ng korte ang warrant of arrest kay Teves sa mga susunod na araw. Nagpa-Patrol, Katrina Domingo. TV Patrol, Sabado, 26 Agosto 2023