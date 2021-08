Sara Duterte, Bong Go itinangging may hidwaan sila

Watch more on iWantTFC



Itinanggi nina Sen. Bong Go at Davao City Mayor Sara Duterte-Carpio na may hidwaan sila. Ito'y matapos magpasaring ni Duterte-Carpio sa kaniyang amang si Pangulong Rodrigo Duterte at Go dahil sa umano'y pagdamay sa kaniya sa usaping politika. Nagpa-Patrol, Pia Gutierrez. TV Patrol, Huwebes, 26 Agosto 2021