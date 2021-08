Watch more on iWantTFC

Problemado pa rin ang ilang mga ospital sa Kamaynilaan dahil punong-puno ng mga pasyente ang kanilang COVID-19 wards at dumarami pa rin ang kanilang COVID-19 cases. Iginiit naman ng DOH na dapat iprayoridad ng mga ospital ang moderate to severe at critical caes. Habang ang mga mild hanggang moderate cases ay dapat nasa isolation facility. Nagpa-Patrol, Raya Capulong. TV Patrol, Huwebes, 26 Agosto 2021.