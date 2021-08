Watch more on iWantTFC

Arestado ng National Bureau of Investigation ang anak ng convicted drug lord na si Herbert Colanggo dahil sa umano'y pananakot kay Department of Social Welfare and Development Undersecretary Aimee Neri. Pero iginiit ng suspek na binabawi lang niya kay Neri ang perang ibinigay ng kanilang pamilya para ayusin ang kaso ng ama. Nagpa-Patrol, Niko Baua. TV Patrol, Huwebes, 26 Agosto 2021.