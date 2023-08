Watch more on iWantTFC

Dumipensa ang Department of Justice at ang Inter-Agency Council Against Trafficking sa mga puna at reklamo hinggil sa revised guidelines para sa mga Pilipinong bibiyahe paalis ng Pilipinas. Paliwanag pa nila, karamihan sa requirements ay sasapul lang sa first-time travelers. Nagpa-Patrol, Mike Navallo. TV Patrol, Biyernes, 25 Agosto 2023.