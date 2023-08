Watch more on iWantTFC

Nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipagpatuloy ang mga military exercise sa pagitan ng Pilipinas at Australia. Ngayong araw, sinaksihan ng Pangulo ang exercise Alon, ang kauna-unahang large-scale amphibious landing exercise ng Armed Forces of the Philippines at Australian Defence Force sa San Antonio, Zambales. Nagpa-Patrol, Bianca Dava. TV Patrol, Biyernes, 25 Agosto 2023.