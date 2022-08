'Worst case is dismissal': Verbal abuse ng guro sa CamNorte, iniimbestigahan

Watch more News on iWantTFC

MANILA – Inaasahang uumpisahan na ng Department of Education ngayong Huwebes ang imbestigasyon sa guro na inireklamo sa verbal abuse sa Camarines Norte.

“We are already starting the investigation, I think the incident report should have been submitted either late yesterday or today doon sa ating regional director,” ayon sa spokesperson ng kagawaran na si Atty. Michael Poa.

Ayon kay Poa, malinaw na maituturing na misconduct ang ginawa ng guro sa kanyang mag-aaral.

“Of course kailangan natin tingnan muna yung explanation ng guro, pero definitely po, that’s definitely misconduct on the part of a teacher kung totoo yung nangyari.”

Nang tanungin kung anong parusa ang posibleng harapin ng guro, sabi ni Poa, “Well we’ll see ‘no, ayokong pangunahan po yung mga penalties na ipapataw kung sakaling makitang accountable po talaga yung guro, but obviously the worst-case scenario is dismissal.”

Ani Poa, ang pangyayaring ito ay maituturing na isolated incident.

Gayunpaman, pinapayuhan niya ang mga magulang na huwag mag-atubiling magsumbong sa DepEd kung nakaranas ng pag-aabuso ang kanilang mga anak.

“Meron po tayong Child Protection Unit sa Department of Education. So definitely po, please reach out to us, meron din po kaming hotline sa Facebook page at madali naman po kaming ma-contact.”

“Please contact us para po matugunan natin agad yung ganyan dahil hindi po tayo papayag na inaabuso ang ating mga learners,” aniya.

--TeleRadyo, 25 August 2022