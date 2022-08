Watch more News on iWantTFC

May nasilip na kuntsabahan ang ilang senador sa ginawang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa umano'y overpriced laptops na binili ng Procurement Service-Department of Budget and Management (PS-DBM) para sa Department of Education (DepEd). Tila nagturuan din ng responsibilidad ang mga opisyal ng DepEd nang tanungin kung sino ang nag-apruba sa rekomendasyon ng PS-DBM sa pagbili ng laptop. Nagpa-Patrol, Sherrie Ann Torres. TV Patrol, Huwebes, 25 Agosto 2022