MAYNILA—Dapat may makulong sa umano'y pamimili ng overpriced at outdated laptops ng Department of Education (DepEd) at ng Procurement Service ng Department of Budget and Management (PS-DBM).

Ito ang panawagan ng dalawang grupo matapos ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa kontrobersiya nitong Huwebes, kung saan tila nagturuan ng responsibilidad ang mga opisyal ng DepEd nang tanungin kung sino ang nag-apruba sa rekomendasyon ng PS-DBM sa pagbili ng mga laptop para sa mga guro.

Ayon kay Raymond Basilio, secretary general ng Alliance of Concerned Teachers, maganda na nagkaroon ng pag-amin sa ginawang pagdinig na may pagkakamali sa pagbili ng overpriced laptops.

Pero aniya, mahirap tanggapin ang sinabi ng DepEd na nahirapan silang abutin ang timeline upang makapag-distribute ng laptops, matapos malaman na hindi ito naipamigay lahat.

May findings ang Commission of Audit na may laptops pang naka-imbak at magpasahanggang ngayon ay hindi pa naibibigay sa mga teacher.

Giit ni Basilio, hindi maaaring palagpasin ang isyu ng overpriced laptops, hindi kagaya ng isyu sa Pharmally, kung saan PS-DBM din ay sangkot din, at pinalagpas na lang.

Ayon naman kay Benjo Basas, chair ng Teachers' Dignity Coalition, pinaiikot-ikot ng mga resource person ang tanong ng mga senador sa pagdinig.

Giit niya, dapat na mayroong makulong sa isyu dahil hindi biro ang lumalabas na marami pang transaksyon, bago pa lang ang pagbili ng overpriced laptops.

Aniya, sinamantala umano ang pandemya upang kumita sa gitna ng maraming krisis sa edukasyon, katulad ng pangungutang ng mga guro upang mapunan ang pangangailangan ng kanilang mga mag-aaral.

Ani Basas, kailangan na managot ang nagtaas ng presyo at ang nag-apruba ng pagbili ng mga overpriced laptop dahil pera ng taumbayan ang pinaguusapan, at mga inutang ng gobyerno na babayaran sa mga susunod pang mahabang panahon.

Saad niya, hindi palalagpasin ng grupo ang isyu habang walang nananagot.

Umaasa umano sila sa minorya ng Senado, at ilang mga senador na masolusyunan at mabigyan ng magandang resulta ang ginagawang imbestigasyon.

Ayon naman kay Sen. Francis Tolentino, chairman ng Blue Ribbon Committee, kailangan na maresolba ang isyu dahil nakasalalay ang kapakanan ng edukasyon ng mga kabataan.

Hindi pa umano sila makapagbigay ng presumption, ngunit gagawin umano nila ang lahat upang lumabas ang katotohanan. Aniya, kailangan muna marinig ang boses ng akusado at nag-aakusa, baga dumating sa conclusion.

Ani Tolentino, ang ilang lumagda na hindi nagpakita sa unang hearing ay dadalo sa susunod na pagdinig, kasama ang ilang kinatawan ng COA.—SRO, TeleRadyo, Agosto 25, 2022