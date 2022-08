Watch more News on iWantTFC

MAYNILA—Walang kinalaman si dating Education Secretary Leonor Briones sa umano'y pamimili ng overpriced at outdated laptops para sa mga guro, ayon kay kay Sen. Francis Tolentino.

Matapos ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa kontrobersiya na kinasasangkutan ng Department of Education (DepEd) at ng Procurement Service ng Department of Budget and Management (PS-DBM), sinabi ni Tolentino na pinaikot-ikot lang umano si Briones ng mga dating tauhan nito.

Pero, ayon sa chair ng Blue Ribbon Committee nitong Huwebes, sariling opinyon niya lang ito at hindi ng buong komite.

Aniya, hindi pa umano sila makapagbigay ng presumption at kailangan muna marinig ang boses ng akusado at nag-aakusa, bago dumating sa conclusion.—SRO, TeleRadyo, Agosto 25, 2022