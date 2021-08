Watch more on iWantTFC

Pinagpapaliwanag ng Kamara ang administrasyon kung bakit ganoon kalaki ang pondo para sa NTF-ELCAC, at confidential at intelligence funds sa 2022 budget gayong may pandemya pa. Sisimulan nang himayin ng Kongreso ang 2022 national budget sa Huwebes. Nagpa-Patrol, RG Cruz. TV Patrol, Miyerkoles, 25 Agosto 2021