Pinakakasuhan na ng Ombudsman ang ilang dating opisyal ng Procurement Service ng Department of Budget and Management at Pharmally Pharmaceutical Corp. Kaugnay ito ng umano'y maanomalyang bilyong pisong kontrata para sa pagbili ng COVID-19 test kits. Nagpa-Patrol, Adrian Ayalin. TV Patrol, Huwebes, 24 Agosto 2023