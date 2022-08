May-ari umano ng pekeng recruitment agency tiklo sa Pasay

Watch more News on iWantTFC

MAYNILA—Arestado ang isang babae na hinihinalang may-ari ng pekeng recruitment agency sa Pasay City.

Isang lehitimong ahensya, Bestman Power Inc, ang nag-suplong sa Southern Police District Anti-Cybercrime Group na ginagamit ang pangalan nila sa social media para makapangbiktima ng mga naghahanap ng trabaho.

"Nagre-recruit sila ng job applicants then nire-refer din nila sa mga company na nangangailangan ng manpower," ani Police Maj. Franklin Lacana, team leader ng SPD-Anti-Cybercrime Group.

"You're expecting na magkakaroon ka ng trabaho, then ang nangyayari, wala kang mapupuntahang trabaho."

"May nag complain lang po sa amin na isang applicant na tinatanong may branch daw po ba kami sa Pasay. Then nung na find out po namin, chineck po namin sa Facebook na ginagamit nila 'yung mga job poster hiring namin. Pati po email ng company namin," saad ng isang representative ng Bestman Power Inc.

Pinabulaanan naman ito ng babaeng suspect na si "Rosalie". Aniya, may business permit ang kumpanya nila at inaayos pa ang permit nila sa Department of Labor and Employment.

"Registered po kami sa Pasay may business permit na po. SA DOLE po inaayos pa lang kasi mag two months pa lang po kami," saad niya.

Bukod sa kaniya, pito pang empleyado ng umano'y pekeng agency ang inaresto rin ng mga awtoridad, kabilang ang isang babaeng kasisimula palang daw magtrabaho sa kumpanya. Hindi niya umano alam ang ilegal na gawain dito.

Desidido naman ang Bestman Power Incorporated na ituloy ang kaso laban sa mga suspek para hindi na siya makapang-biktima pa ng iba.

Nahaharap ang walong suspek sa mga kasong syndicated estafa, computer identity theft at illegal recruitment.—Ulat ni Nico Bagsic, ABS-CBN News