Malapit na naman ang pagbubukas ng klase at lumalabas sa pag-aaral ng National Research Council of the Philippines na kabilang sa pangunahing problema ng mga guro sa distance learning ang koneksiyon sa internet at paggastos mula sa sariling bulsa. Tiniyak naman ng DepEd na tutugunan ito. Nagpa-Patrol, Arra Perez. TV Patrol, Martes, 24 Agosto 2021