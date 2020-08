Mga naitatalang nagkaka-anxiety, major depressive disorder dumami

Watch also in iWant or TFC.tv

May mga impormasyong ang ulat na ito na dumedetalye sa paksa na suicide at maaaring nakagagambala para sa ibang tao.

Dumami ang mga nagkaka-anxiety at major depressive disorder na naitala ng mga eksperto ng University of the Philippines-Diliman. Nauna nang naalarma ang Inter-Agency Task Force sa umano ay tumataas na bilang ng mga nagpapatiwakal dahil sa depresyong dulot ng pandemya. Nagpa-Patrol, Angel Movido. TV Patrol, Lunes, 24 Agosto 2020